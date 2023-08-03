«النهر الصناعي»: عودة ضخ المياه بشكل طبيعي إلى بنغازي وأجدابيا بعد 6 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس أحمد علي الديب عودة ضح المياه بشكل طبيعي إلى بنغازي والمناطق الممتدة من أجدابيا وإلى سرت خلال ستة أيام.

وقال الديب إن عملية صيانة خط أجدابيا المتضرر تجري بوتيرة أسرع من الجدول المقرر، حسب كلمته في الاجتماع العادي الساس لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مدينة غدامس اليوم الخميس، المنقول عبر صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

بدء التعبئة يوم الأحد

وأشار الديب إلى بدء تعبئة الخط عبر الآير والحقول بقدرة 120 ألف متر مكعب من المياه وذلك يوم الأحد المقبل، ترتفع لما يزيد عن 300 ألف متر مكعب.

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وأرجع سبب تضرر الخط أخيرا محاولة أحد الأشخاص تركيب وصلة غير مشروعة، لافتا إلى استمرار عمليات تغيير القطع التالفة في الخط نتيجة الحادث.