«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج أقل من المتر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• السماء صافية.

• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.