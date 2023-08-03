«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج أقل من المتر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• السماء صافية.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح شمالية شرقية بشكل عام، بينما تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل رأس لانوف سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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