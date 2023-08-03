حماد يخصص 44.2 مليون دينار مصروفات تسييرية لـ 75 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط

منح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الإذن لوزارة التخطيط والمالية لتخصيص 44 مليونا و200 ألف دينار لحساب وزارة الحكم المحلي؛ لتغطية المصروفات التسييرية بالباب الثاني لـ 75 بلدية.

ويخصم المبلغ من بند المتفرقات، ويجري تسويته من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للعام 2023، مع وجوب استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح الساري، حسب بيان وزارة التخطيط والمالية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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جاء ذلك في القرار رقم 40 للعام 2023 بشأن تخصيص وتسييل مبلغ مالي، الذي يعمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.