  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يصل غدامس تمهيدا لعقد اجتماع حكومة الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 10:13 صباحا
الدبيبة يصل غدامس تمهيدا لعقد اجتماع حكومة الوحدة
الدبيبة لدى وصوله غدامس، 3 أغسطس 2023، (صورة من مقطع فيديو)
alwasat radio

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مدينة غدامس، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد وزاري.

وستعقد حكومة الوحدة اجتماعها السادس للعام 2013 في المدينة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

ونشرت صفحة «حكومتنا» نبذة عن المشروعات التي تنفذ في غدامس وتشمل «تفعيل مطار غدامس واستكمال المستشفى العام بها ومشاريع الطرق ومن بينها طريق نالوت - سيناون ورفع جودة شبكة المياه والصرف والصحي وجهود فتح المعبر الحدودي غدامس - الدبداب مع الجزائر».

استعدادات أمنية في غدامس
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة اتخاذها ترتيبات أمنية واسعة لتأمين اجتماع الحكومة في غدامس، وسط انتشار أمني مكثف للدوريات الأمنية بمداخل ووسط المدينة.

- بالصور.. ترتيبات أمنية واسعة لتأمين اجتماع حكومة الدبيبة في غدامس
- «الداخلية» تبحث إجراءات تأمين اجتماع حكومة الوحدة في غدامس

ووصل وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي غدامس، مساء الأربعاء، للوقوف على تلك الاستعدادات، وسط انتشار مكثف للدوريات الأمنية التابعة للقوة المشتركة من الأجهزة والإدارات الأمنية داخل مدينة غدامس، ضمن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاجتماع.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الداخلية وصول قوة مشكلة من بعض الأجهزة والإدارات الأمنية إلى غدامس لتنفيذ المهام المكلفة بها في تأمين اجتماع الحكومة.

مراسم استقبال الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له في غدامس، 3 أغسطس 2023، (حكومتنا)
مراسم استقبال الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له في غدامس، 3 أغسطس 2023، (حكومتنا)
مراسم استقبال الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له في غدامس، 3 أغسطس 2023، (حكومتنا)
مراسم استقبال الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له في غدامس، 3 أغسطس 2023، (حكومتنا)
مراسم استقبال الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له في غدامس، 3 أغسطس 2023، (حكومتنا)
مراسم استقبال الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له في غدامس، 3 أغسطس 2023، (حكومتنا)
مراسم استقبال الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له في غدامس، 3 أغسطس 2023، (حكومتنا)
مراسم استقبال الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له في غدامس، 3 أغسطس 2023، (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد

قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد
قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي بغزة

قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي ...
«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا

«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا
«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب

«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب
«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات

«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي
المروج ووفاق أجدابيا يتأهلان لسباعي تصفيات الصعود للممتاز.. وبطاقة حائرة بين 3 فرق

المروج ووفاق أجدابيا يتأهلان لسباعي تصفيات الصعود للممتاز.. وبطاقة حائرة بين 3 ...
اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع

اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع
آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج

آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج
(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا

(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا
في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر

في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر
«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي

«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي
كاريكاتير حليم - الحرب والسلام

كاريكاتير حليم - الحرب والسلام
«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة

تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة العالم النسائية.. ورحلة كروية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة العالم النسائية.. ورحلة كروية
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس

امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار أمام الدينار
الدبيبة يصل غدامس تمهيدا لعقد اجتماع حكومة الوحدة
الدبيبة يصل غدامس تمهيدا لعقد اجتماع حكومة الوحدة
حماد يخصص 44.2 مليون دينار مصروفات تسييرية لـ 75 بلدية
حماد يخصص 44.2 مليون دينار مصروفات تسييرية لـ 75 بلدية
افتتاح مدرسة جديدة في كاباو لأول مرة منذ 17 عاما
افتتاح مدرسة جديدة في كاباو لأول مرة منذ 17 عاما
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
المزيد
انطلاق اجتماع حكومة الدبيبة في غدامس (فيديو)
انطلاق اجتماع حكومة الدبيبة في غدامس (فيديو)...
باتيلي يؤكد لعقيلة أهمية وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني المقدم من «6+6»
باتيلي يؤكد لعقيلة أهمية وضع اللمسات الأخيرة على الإطار ......
حكومة الدبيبة تبحث تنفيذ برامج عودة الحياة وتعويض العجز المائي في مرزق
حكومة الدبيبة تبحث تنفيذ برامج عودة الحياة وتعويض العجز ......
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...
افتتاح مدرسة جديدة في كاباو لأول مرة منذ 17 عاما
افتتاح مدرسة جديدة في كاباو لأول مرة منذ 17 عاما...
المزيد