الدبيبة يصل غدامس تمهيدا لعقد اجتماع حكومة الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مدينة غدامس، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد وزاري.

وستعقد حكومة الوحدة اجتماعها السادس للعام 2013 في المدينة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

ونشرت صفحة «حكومتنا» نبذة عن المشروعات التي تنفذ في غدامس وتشمل «تفعيل مطار غدامس واستكمال المستشفى العام بها ومشاريع الطرق ومن بينها طريق نالوت - سيناون ورفع جودة شبكة المياه والصرف والصحي وجهود فتح المعبر الحدودي غدامس - الدبداب مع الجزائر».

استعدادات أمنية في غدامس

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة اتخاذها ترتيبات أمنية واسعة لتأمين اجتماع الحكومة في غدامس، وسط انتشار أمني مكثف للدوريات الأمنية بمداخل ووسط المدينة.

- بالصور.. ترتيبات أمنية واسعة لتأمين اجتماع حكومة الدبيبة في غدامس

- «الداخلية» تبحث إجراءات تأمين اجتماع حكومة الوحدة في غدامس

ووصل وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي غدامس، مساء الأربعاء، للوقوف على تلك الاستعدادات، وسط انتشار مكثف للدوريات الأمنية التابعة للقوة المشتركة من الأجهزة والإدارات الأمنية داخل مدينة غدامس، ضمن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاجتماع.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الداخلية وصول قوة مشكلة من بعض الأجهزة والإدارات الأمنية إلى غدامس لتنفيذ المهام المكلفة بها في تأمين اجتماع الحكومة.

مراسم استقبال الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له في غدامس، 3 أغسطس 2023، (حكومتنا)

مراسم استقبال الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له في غدامس، 3 أغسطس 2023، (حكومتنا)

مراسم استقبال الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له في غدامس، 3 أغسطس 2023، (حكومتنا)

مراسم استقبال الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له في غدامس، 3 أغسطس 2023، (حكومتنا)