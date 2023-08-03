حالة الطقس في ليبيا (الخميس 3 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على المناطق الغربية، اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز انخفاض درجات الحرارة بدءًا من السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر السحب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية وتتكاثر السحب يوم السبت والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول السبت إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازى حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب على بعض مناطق الجبل الأخضر وطبرق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غات، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و46 درجة مئوية.