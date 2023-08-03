الكيلاني تبحث توفير أطراف صناعية من شركة «أوتوبوك» الألمانية

القاهرة - بوابة الوسط

زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني مقر شركة «أوتوبوك» الألمانية، لبحث توفير الاحتياجات من الأطراف الصناعية لذوي الإعاقة في ليبيا.

واطلعت الكيلاني على أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة لدى الشركة الرائدة في مجال الأطراف الصناعية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وقالت الوزارة إن تلك الزيارة تأتي في إطار مساعي تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل قانون الرعاية الاجتماعية لتوفير احتياجاتهم وتمكينهم من العيش الكريم.

رافق الوزيرة كل من مدير مركز الأطراف الصناعية مصراتة الصادق الحداد، ومدير مكتب التعاون الفني بالوزارة حافظ خليفة.