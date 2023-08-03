وزارة الاقتصاد: إنشاء أكبر مركز صيانة طائرات في شمال أفريقيا بمطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن خطوة جديدة لتنفيذ مشروع محطة «ادفكو» لصيانة الطائرات والشحن الجوي بمطار مصراتة الدولي لصالح الشركة الليبية الإسبانية المشتركة، والتي ستكون أكبر مركز صيانة في شمال أفريقيا.

وأضافت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الوزير محمد الحويج اعتمد، اليوم الأربعاء، السجل الاستثماري والتجاري للشركة الليبية الإسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، ورئيس الشركة الليبية الإسبانية المشتركة ورئيس مصلحة السجل التجاري العام، والمدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

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تفاصيل إنشاء مركز صيانة طائرات بمطار مصراتة

وأوضح البيان أن تلك الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 266 لسنة 2023، بشأن تنفيذ مشروع محطة «ادفكو» لصيانة الطائرات والشحن الجوي بمطار مصراتة الدولي لصالح الشركة الليبية الإسبانية المشتركة، حيث بلغت نسبة مساهمة شركة الخطوط الأفريقية بالمشروع 51% ومساهمة شركة «ايه.دي.أير بزنس جروب إس إل» الإسبانية 49% من أسهم الشركة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية المشروع باعتبار أن شركة الخطوط الأفريقية تتحمل تكاليف صيانة الدورية للطائرات تصل إلى 150 مليون يورو سنوياً، منوهة بأن تنفيذ مشروع محطة الصيانة يسهم في خفض التكاليف بنسبة 50%، بالإضافة إلى العوائد التي تحصل عليها الشركة من صيانة الطائرات من شركات أخرى، كما توفر فرص عمل لا تقل عن 2000 وظيفة وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة بالمجال.

وفي هذا الصدد ذكَّرت الوزارة بشروع الخطوط الجوية الأفريقية اعتماد وجهات سفر متعددة وتسيير رحلات مباشرة من مطار معيتيقة الدولي إلى إيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا ومنها إلى بريطانيا.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في البيان، أهمية تنفيذ مشاريع استثمارية لخدمات النقل الجوي تُسهم في تطوير الحركة التجارية وتنمية الاقتصاد الوطني، موجهاً الشركة الليبية الاسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي البدء في تنفيذ محطات صيانة الطائرات والمساهمة في رفع مستوى خدمات الشحن الجوي بالمطارات الليبية، والتنسيق مع المؤسسات المختصة لفتح آفاق التعاون مع الشركات الدولية وخدمات الشحن الجوي بما يدعم حركة أصحاب الأعمال ونقل البضائع والخدمات.

جانب من اعتماد وزير الاقتصاد والتجارة السجل الاستثماري والتجاري للشركة الليبية الإسبانية لصيانة الطائرات، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اعتماد وزير الاقتصاد والتجارة السجل الاستثماري والتجاري للشركة الليبية الإسبانية لصيانة الطائرات، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قرار الحويج الإذن بتنفيذ المشروع (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

قرار الحويج الإذن بتنفيذ المشروع (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)