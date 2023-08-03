  • Alwasat News
Atwasat

اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالمعاهد المتوسطة والفنية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 03 أغسطس 2023, 12:48 صباحا
اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالمعاهد المتوسطة والفنية في سرت
طلاب بأحد المعاهد المتوسطة يؤدون الامتحانات (مكتب المعاهد الفنية المتوسطة - سرت)
alwasat radio

اعتمد مدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة في سرت فتحي زايد نتائج امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالمعاهد المتوسطة للعام الدراسي الجاري، بنسبة نجاح بلغت 78%.

حضر مراسم التوقيع على النتائج رئيس قسم الامتحانات والتقويم الفني بإدارة المعاهد في سرت مفتاح بن نائل، ومديرو المعاهد المتوسطة والفنية التابعة للتعليم التقني.

- اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلبة المعاهد المتوسطة التقنية بسرت

وقال مدير مكتب المعاهد المتوسطة والفنية بسرت فتحي زايد لـ«بوابة الوسط» إن المنطقة تضم تسعة معاهد، تقدم لامتحانات الدور الثاني لسنوات النقل فيها 244 طالبا وطالبة، نجح منهم 195 طالبا وطالبة ورسب 56 آخرين.

وتفصيليًا، أدى 176 طالبا وطالبة الامتحانات بالسنة الأولى، نجح 134 طالبا وطالبة، ورسب 49 آخرين، بنسبة نجاح 73%. أما طلاب السنة الثانية الممتحنون البالغ عددهم 68 طالبا وطالبة، نجح منهم 61 طالبا وطالبة ورسب سبعة طلاب، بنسبة نجاح 90%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي بغزة

قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي ...
«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا

«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا
«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب

«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب
«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات

«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي
المروج ووفاق أجدابيا يتأهلان لسباعي تصفيات الصعود للممتاز.. وبطاقة حائرة بين 3 فرق

المروج ووفاق أجدابيا يتأهلان لسباعي تصفيات الصعود للممتاز.. وبطاقة حائرة بين 3 ...
اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع

اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع
آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج

آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج
(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا

(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا
في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر

في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر
«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي

«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي
كاريكاتير حليم - الحرب والسلام

كاريكاتير حليم - الحرب والسلام
«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة

تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة العالم النسائية.. ورحلة كروية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة العالم النسائية.. ورحلة كروية
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس

امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية

ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية
شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء في توقيت محيِّر

شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتفاق على عقد ملتقى أصحاب الأعمال الليبي - التركي بإسطنبول خلال العام الجاري
الاتفاق على عقد ملتقى أصحاب الأعمال الليبي - التركي بإسطنبول خلال...
شاهد في «اقتصاد بلس»: خطة حكومية منتظرة لتفادي نقص القمح
شاهد في «اقتصاد بلس»: خطة حكومية منتظرة لتفادي نقص القمح
استمرار إزالة البناء بمسار طريق 20 رمضان في طرابلس
استمرار إزالة البناء بمسار طريق 20 رمضان في طرابلس
بالصور.. ترتيبات أمنية واسعة لتأمين اجتماع حكومة الدبيبة في غدامس
بالصور.. ترتيبات أمنية واسعة لتأمين اجتماع حكومة الدبيبة في غدامس
إغلاق ثلاثة مطاعم مخالفة في سرت
إغلاق ثلاثة مطاعم مخالفة في سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
المزيد
وزارة الاقتصاد: إنشاء أكبر مركز صيانة طائرات في شمال أفريقيا بمطار مصراتة
وزارة الاقتصاد: إنشاء أكبر مركز صيانة طائرات في شمال أفريقيا......
اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالمعاهد المتوسطة والفنية في سرت
اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالمعاهد ......
شاهد في «وسط الخبر»: هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة الدولة؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة ......
إغلاق ثلاثة مطاعم مخالفة في سرت
إغلاق ثلاثة مطاعم مخالفة في سرت...
بالصور.. ترتيبات أمنية واسعة لتأمين اجتماع حكومة الدبيبة في غدامس
بالصور.. ترتيبات أمنية واسعة لتأمين اجتماع حكومة الدبيبة في ......
المزيد