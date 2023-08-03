اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالمعاهد المتوسطة والفنية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

اعتمد مدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة في سرت فتحي زايد نتائج امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالمعاهد المتوسطة للعام الدراسي الجاري، بنسبة نجاح بلغت 78%.

حضر مراسم التوقيع على النتائج رئيس قسم الامتحانات والتقويم الفني بإدارة المعاهد في سرت مفتاح بن نائل، ومديرو المعاهد المتوسطة والفنية التابعة للتعليم التقني.

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وقال مدير مكتب المعاهد المتوسطة والفنية بسرت فتحي زايد لـ«بوابة الوسط» إن المنطقة تضم تسعة معاهد، تقدم لامتحانات الدور الثاني لسنوات النقل فيها 244 طالبا وطالبة، نجح منهم 195 طالبا وطالبة ورسب 56 آخرين.

وتفصيليًا، أدى 176 طالبا وطالبة الامتحانات بالسنة الأولى، نجح 134 طالبا وطالبة، ورسب 49 آخرين، بنسبة نجاح 73%. أما طلاب السنة الثانية الممتحنون البالغ عددهم 68 طالبا وطالبة، نجح منهم 61 طالبا وطالبة ورسب سبعة طلاب، بنسبة نجاح 90%.