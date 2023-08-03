شاهد في «وسط الخبر»: هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة الدولة؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، ملف المجموعات المسلحة التي تغلغلت في الدولة وسيطرت عليها، وباتت تتحكم في مستقبل العملية السياسية، بحكم وصول ممثليها إلى مستويات رفيعة في الجيش والأجهزة الأمنية وحتى الحكومة المدنية.

يشير البرنامج في هذا الصدد إلى ورقة بحثية أعدها الخبير الألماني في الشؤون الليبية ولفرام لاخر، والذي قال إن تلك المجموعات باتت تمارس نفوذًا كبيرًا على القادة والمسؤولين، بالإضافة إلى التحكم في كيفية إدارة وتوزيع الثروات الوطنية.

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ومنذ منتصف العام 2022، اتسمت العلاقات بين الفاعلين العسكريين البارزين بترتيبات براغماتية، لكنها لا تزال تحمل إمكانات كبيرة للصراع، وبالتالي فإن المجموعات المسلحة يمكنها تحديد المشهد السياسي والأمني في ليبيا خلال السنوات المقبلة، بسبب تداخل المصالح مع الأطراف الفاعلة والنخبة.

ومع الانسداد السياسي، هل زادت التشكيلات المسلحة من أزمة الدولة، وهل يمكن التخلص من آثارها فعلاً، وما الآليات الواقعية لتحقيق ذلك؟ وهي الأسئلة التي طرحها البرنامج على كل من: مدير مركز إس إم للدراسات د. آصف ملحم، والباحث في المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية محمد السنوسي، والمحلل السياسي فيصل بوالرايقة.

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