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شاهد في «اقتصاد بلس»: خطة حكومية منتظرة لتفادي نقص القمح

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 10:34 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: خطة حكومية منتظرة لتفادي نقص القمح
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأربعاء 2 أغسطس 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على تصريحات مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الطاهر باعور، بأن هناك خطة حكومية منتظرة لتفادي نقص القمح، باعتبار أن ليبيا تتأثر بشكل مباشر بالأحداث في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة الأندبندت البريطانية عن مدير التخطيط في هيئة الحبوب أحمد السنوسي قوله، إن إنتاج الحبوب ضعيف جدًا هذا العام، محذرًا من أنه لا يغطي إلا جزءًا قليلًا من الاستهلاك المحلي، باعتباره لم يتجاوز 30 ألف طن، مرجعًا هذا الضعف إلى عدم اهتمام الدولة بإنتاج الحبوب الذي يشكّل أساس الأمن الغذائي للبلاد.

وتطرق البرنامج إلى إعلان وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنها رصدت احتفاظ جهات ممولة من الموازنة العامة للدولة بمبالغ مالية مقيدة بحسابات الأمانات والودائع لمدة تزيد على الحد المقرر قانونًا، وعدم التقيد بإحالتها إلى حساب الإيراد العام.

كما أشار البرنامج إلى متابعة رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، خطة جهاز مشروعات الإسكان والمرافق للعام 2023، خلال اجتماعه مع مدير عام الجهاز محمود عجاج، ومديري الإدارات الفنية بالجهاز، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

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