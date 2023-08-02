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إحالة المخصصات المالية المعتمدة للجنة العليا لمتابعة الأطفال المحقونين بالإيدز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 07:20 مساء
إحالة المخصصات المالية المعتمدة للجنة العليا لمتابعة الأطفال المحقونين بالإيدز
لقاء الدبيبة مع أعضاء اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المحقونين بفيروس الإيدز. الأربعاء 2 أغسطس 2023. (حكومتنا)
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أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأربعاء، إحالة المخصصات المالية المعتمدة للجنة العليا لمتابعة الأطفال المحقونين بفيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المحقونين.

مشاكل اللجنة العليا
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن «اللجنة تقدمت بالشكر والتقدير على جهود رئيس الوزراء في معالجة مشاكلهم، عقب لقائهم معه في يوليو الماضي».

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وأوضح المكتب الإعلامي أن أهم تلك المشاكل التي جرت معالجتها كان توجيه الدبيبة «لجهاز الإمداد الطبي بتوفير الأدوية الأصلية، وصيانة مركز الأمراض السارية بنغازي، وتوفير سيارات الإسعاف وإعادة تشكيل اللجنة المشرفة عليهم، وإحالة المخصصات المالية المعتمدة للجنة، والتي أُنجزت بالكامل».

وأكد الدبيبة لأعضاء اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المحقونين، أن ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية تجاه كافة شرائح المجتمع هو واجب وطني للحصول على حقوقهم وقيام الدولة بواجباتها تجاه أبنائها.

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