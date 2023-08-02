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أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الأربعاء 2 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 06:43 مساء
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الأربعاء 2 أغسطس 2023)
أوراق عملات أجنبية والدينار الليبي (أرشيفية: الإنترنت)
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شهدت أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية تباينًا مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.14 دينار وهو السعر نفسه المسجل أمس، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».

أما متوسط سعر صرف اليورو فتراجع إلى 5.58 دينار مقارنة بـ5.60 دينار، أمس الثلاثاء، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار وهو السعر المسجل أمس.

- السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

واحتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار المسجل أمس، لكن الليرة التركية تراجعت إلى 0.19 دينار مقارنة بـ0.24 دينار المسجل أمس.

أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية
وفي السوق الرسمية، سجل متوسط سعر الدولار الأميركي 4.79 دينار، واليورو 5.26 دينار، والجنيه الإسترليني 6.11 دينار، بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

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