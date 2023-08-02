الهيئة التأسيسية: لا سبيل لإخراج ليبيا من الأنفاق المظلمة إلا بالاستفتاء على مشروع الدستور

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أنه «لا سبيل لإخراج ليبيا من الأنفاق المظلمة إلا بالاستفتاء على مشروع الدستور»، مكررة التنديد باستمرار مساعي أطراف سياسية لعرقلة عملية الاستفتاء وتمكين الليبيين من إبداء الرأي في الوثيقة الدستورية.

وقالت لجنة التواصل بالهيئة بمناسبة الذكرى السادسة لإقرار مشروع الدستور، في بيان، إن المشروع الذي أقرته الهيئة في 27 يوليو 2017 هو «أول وثيقة دستورية في تاريخ ليبيا تقر من هيئة منتخبة من الليبيين بإرادة حرة؛ وفق اشتراطات محددة بوضوح في الإعلان الدستوري الموقت، ودون وصاية أو تدخل من أي طرف أجنبي».

المسؤولون عن عرقلة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور

واتهمت الهيئة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي بعرقلة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور التي هي بمثابة «الطريق التأسيسي الديمقراطي الذي يعتمد على الإرادة الشعبية ابتداء وانتهاء كان المطلب المعلن للمجتمع الدولي، وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة، ومطلب كثير من الفاعلين الليبيين الذين لم يتوقفوا عن المطالبة بالاحتكام للإرادة الشعبية والوقوف عندها في شأن التأسيس للدولة وتداول السلطة فيها».

ولفتت الهيئة إلى «أنه وعند وصول الخارطة الدستورية إلى نقطة النهاية والتي هي الاستفتاء على مشروع تقره الهيئة التأسيسية المنتخبة، ظهرت الأمور على حقيقتها، وتبين بشكل واضح لا لبس فيه أنه ليس من أهداف البعثة الأممية البحث عن قرار الشعب الليبي ودعم تنفيذه والذي لا يمكن معرفته إلا عبر صناديق الانتخاب والاستفتاء».

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ورأت الهيئة أن ما تسعى له البعثة الأممية «هو إدارة المراحل الانتقالية المتعاقبة إلى غايات ليس منها الانتقال ببلادنا إلى مرحلة الوحدة والاستقرار والتداول السلمي على السلطة»، متهمة البعثة بقفل الباب أمام الليبيين بدلًا من مساعدتهم للإفصاح عن حكمهم على عمل الهيئة المنتخبة عبر استفتاء عام»، مشيرة إلى أنها «خضعت لإملاءات اللاعبين الدوليين وموجبات مصالحهم والتي لا تتفق مع مصالح الليبيين».

ودللت الهيئة على اتهامها للبعثة الأممية، بما شهدته ليبيا خلال الفترة من 27 يوليو 2017 وحتى اليوم، متهمة كذلك «كثيرُا من المتنفذين والفاعلين الليبيين الذين لم يتوقفوا على المناداة باحترام الإرادة الشعبية والانصياع لها» والذين «يبدون ما لا يخفون، وأنهم لا يقبلون إلا بديمقراطية على المقاس».

مسارات خطيرة غير مشروعة في ليبيا

وبينت كذلك أن هؤلاء «لا يمكن لهم التسليم بنتائج أي عملية ديمقراطية تأسيسية أو غيرها؛ إلا متى توافقت مع رؤاهم الخاصة»، معتبرة أن ذلك «يؤكد أن الخلل عميق عند متصدرين ومتحكمين في المشهد السياسي والإعلامي والذين لا يختلفون في تصوراتهم عن أي نظام قمعي استبدادي، ولا يريدون أن يحكم الشعب بغير ما يريدون رغم ما أظهروه في السابق من خلاف لذلك في وقت كانوا فيه بعيدين عن مراكز التأثير».

وذكرت الهيئة في بيانها أن مشروع الدستور الذي أعدته قبل 6 سنوات أقر «بأغلبية معززة غير مسبوقة على وثيقة هي الأهم في بناء الدول»، مؤكدة «أن عرقلة الاستفتاء والحؤول دون الليبيين وإقرارهم دستور لبلادهم كان بفعل مسارات خطيرة غير مشروعة، وغير مسبوقة في تجارب الأمم أدخلت على الخارطة الدستورية، ومنعت من وضع نهاية لها».

وأضافت الهيئة التأسيسية أن «كل ذلك قد كان بهندسة في دواليب البعثة الأممية، وبتأييد من الأجسام القائمة، وبدعم من عدد من فاعلين في الواقع أسهموا بوصف مشروع الدستور بأقبح الأوصاف بعيدًا عن النقد الموضوعي، ونسبوا إليه ما ليس فيه»، مذكرة أيضًا بأن المسارات «التي فرضتها البعثة بدعم من أصحاب مصالح خاصة وربما شخصية ضيقة من الخارج والداخل، كانت لها نتائج كارثية واضحة، وضربت بأحكام المسار الدستوري عرض الحائط».

نتائج عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور

ومن بين هذه النتائج «الكارثية» ذكَّرت الهيئة «بالانقسام المؤسساتي الذي كلف ويكلف الكثير»؛ منبهة إلى «أن الذين عرقلوا الاستفتاء لا يزالون يصرون على مواقفهم، ويدفعون بحجج لا تتفق مع السياق الممكن لبناء الدول، ولا مع طبيعة الأشياء، ومنها حجة البحث عن الإجماع، أو عن الحلول المثالية ودون أن يحددوا ما يمكن أن يكون محلًا للإجماع، أو ما هو مثالي، واستمروا بالدفع بتصورات لن تزيد البلاد إلا انقسامًا، والقوى الخارجية إلا تمكينًا».

وطالبت الهيئة في ختام البيان البعثة الأممية بضرورة أن ترى هذه الحال الواضحة والإقرار بعواقبها، مؤكدة «أنه لا سبيل لإخراج ليبيا من هذه الأنفاق المظلمة التي سُجنت فيها مع سبق الإصرار والترصد؛ إلا بالرجوع إلى الخارطة الدستورية، والعمل على إكمالها بالاستفتاء على مشروع الدستور الذي أكدت المحكمة العليا في حكمها الشهير سلامته من كل العيوب الإجرائية»، مذكرة أيضًا بأن «هذا هو الطريق المعرف، والمحدد المعالم، والذي يمكن من خلاله وضع حد للأضرار الجسمية التي لحقت بليبيا وبشعبها نتيجة لإنفاذ الإرادات الخارجية وإرادات المتنفذين في الداخل على حساب الإرادة الشعبية».