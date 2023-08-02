«الداخلية» تبحث إجراءات تأمين اجتماع حكومة الوحدة في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الترتيبات لتأمين اجتماع الحكومة المقرر عقده في غدامس.

جاء ذلك في اجتماع موسع صباح اليوم الأربعاء في ديوان مديرية أمن غدامس، ضمَّ مدير الأمن ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة، حسب بيان الوزارة.

وصول قوة لتأمين الاجتماع

وأمس الثلاثاء، أعلنت الوزارة وصول قوة مُشكَّلة من بعض الأجهزة والإدارات الأمنية إلى غدامس لتنفيذ المهام المكلفة بها في تأمين اجتماع الحكومة.

وأشار البيان إلى تكليف تلك القوة بتعليمات من الوزير عماد الطرابلسي؛ وذلك لتأمين محيط الاجتماع في المدينة.