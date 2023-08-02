«المالية» تعلن استكمال «المركزي» إجراءات صرف رواتب يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استكمال مصرف ليبيا المركزي إجراءات صرف رواتب يوليو الماضي.

وأشارت الوزارة، في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، إلى إحالة المصرف الرواتب إلى جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة.

إحالة إذون الصرف إلى «المركزي»

في 18 يوليو الماضي، أعلنت إدارة الموازنة في الوزارة إحالة إذون صرف رواتب يوليو إلى المصرف المركزي، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

- «المالية»: إحالة رواتب يوليو إلى المصرف المركزي

وسبق أن أعلنت الوزارة زيادة رواتب 270 ألف موظف خلال يونيو الماضي، وذلك بعد إجراء تعديلات إدارية تخصهم.

وقد زادت رواتب 180 ألفا و958 موظفا بعد تعديل درجاتهم الوظيفية، بالإضافة إلى 19 ألفا و422 موظفا جرت معالجة أوضاعهم إداريا، و78 ألفا و918 موظفا حصلوا على العلاوة السنوية، حسب منشور على صفحة منصة «حكومتنا» الرسمية على موقع «فيسبوك».