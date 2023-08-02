التعليم العالي: تنظيم تظاهرة رياضية لشباب الجامعات أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عمران القيب، إقامة تظاهرة رياضية لشباب الجامعات في جامعة طرابس خلال شهر أكتوبر المقبل، تحت إشراف الوزارة وبالتعاون مع وزارة الشباب.

كما أكد القيب أنه جرى الاتفاق على تفعيل الرياضة الجامعية واستكمال وتهيئة هذه المرافق استعدادًا لهذا الحدث الوطني لشباب الجامعات، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والذي تستضيفه جامعة طرابلس بمشاركة واسعة من الجامعات والمعاهد العليا لتعود الحياة للرياضة الجامعية برعاية رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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جاء ذلك بعد اجتماع مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووزير الشباب فتح الله الزني، للتباحث حول متابعة تنفيذ المرافق الجامعية وتذليل الصعوبات التي تواجه المشروعات بهذه المرافق.