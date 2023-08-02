السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

فقد ارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.79 دينار مقابل 4.78 دينار أمس، بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ثبت سعر اليورو عند 5.26 دينار، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.14 دينار أمس.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

سجل الريال السعودي 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي 1.30 دينار، والدينار التونسي 1.55 دينار.

بينما لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.