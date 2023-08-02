«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. وسرعة الرياح 15 عقدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على طول الساحل، مع رياح لا تتجاوز سرعتها 15 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرؤية جيدة على طول الساحل مع ظهور بعض السحب من حين لآخر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ونشاط الرياح شمالية شرقية على معظم الساحل سرعته تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.