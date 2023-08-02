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أول اتصال لمسؤول ليبي مع بازوم بعد الانقلاب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 10:01 صباحا
أول اتصال لمسؤول ليبي مع بازوم بعد الانقلاب
بازوم والزادمة، (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة تفاصيل اتصاله مع محمد بازوم، وهو الأول لمسؤول ليبي مع رئيس النيجر المخلوع منذ الانقلاب عليه.

وقال الزادمة، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، أنه اطمأن على سلامة وصحة بازوم خلال الاتصال أمس الثلاثاء، إضافة إلى أفراد أسرته، وذلك «عقب الأزمة السياسية التي تمر بها النيجر».

وأضاف أن بازوم «عبر له عن شكره وامتنانه لهذا الاتصال، وطمأنه على وضعه وأمله أن تجتاز النيجر هذه المحنة قريبا، وأن يعمَّ السلام الدولتين».

النيجر تعيد فتح الحدود مع ليبيا
وأعادت النيجر فتح حدودها البرية مع ليبيا بعد نحو أسبوع على إغلاقها إثر انقلاب أطاح بالرئيس بازوم، في خطوة قبولت بتنديد دولي واسع، ومطالبات بعودة الديمقراطية للبلد الأفريقي.

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وفتحت النيجر أيضا حدودها مع أربع دول أخرى هي الجزائر وبوركينا فاسو ومالي وتشاد، وذلك بالتزامن مع عمليات إجلاء نفذتها فرنسا وإيطاليا.

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