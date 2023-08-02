«المالية» ترصد احتفاظ جهات حكومية بمبالغ في حسابات الأمانات لمدة تزيد على الحد القانوني

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة احتفاظ جهات ممولة من الموازنة العامة للدولة بمبالغ مالية مقيدة بحسابات الأمانات والودائع لمدة تزيد على الحد المقرر قانونا، وعدم التقيد بإحالتها إلى حساب الإيراد العام.

جاء ذلك في تعميم للوزير خالد المبروك إلى مراقبي المالية في المناطق والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات وجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة، حسب ما جاء على صفحة «المالية» بموقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار التعميم إلى أن أحكام المادة 162 من لائحة الموازنة والحسابات والمخازن وتعديلاتها تنص على أنه «لا يجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، وتضاف المبالغ إلى الإيرادات، وتقيد تحت البند المناسب، على أن تصرف بعد ذلك من بند المصروفات المخصص لهذا القرض».

إلغاء الأذونات غير المصروفة

وجه التعميم بإلغاء جميع أذونات الصرف التي لم تصرف قيمتها في نهاية السنة المالية المنقضية، وإبلاغ وزارة المالية بأي مبالغ تقيد بحسابات الأمانات والودائع، وتدوينها في دفتر «أستاذ الحساب».

وأضاف أنه بمضي ستة أشهر عقب انتهاء السنة المالية «لا يجوز لأي جهة الاحتفاظ بأية مبالغ في حسابات الأمانات والودائع، وعليها إحالتها إلى حساب الإيراد العام وفقاً لما تقضي به مواد لائحة الموازنة والحسابات والمخازن».

واختتم: «يطلب التقيد بما ذكر أعلاه وتنفيذه، وتتحمل كل جهة تخالف هذه التعليمات المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك».