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شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 12:19 صباحا
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الثلاثاء 1 أغسطس 2023
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ناقشت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، ملابسات وفاة شابين داخل مركز تدريب جهاز المخابرات بمصراتة، وسط اتهامات بتعرضهما وآخرين للضرب والتعذيب، أو خضوعهم لمجهود تدريبي عنيف مع تأخر إسعافهم.

وتفيد المعلومات المتداولة بوفاة الشاب محمد الفاخري في مركز تدريب جهاز المخابرات بمصراتة، بعد فشل محاولات إسعافه، حيث جرى نقله إلى تونس، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه، وهي ثاني حالة وفاة بنفس المركز، خلال أقل من شهر، بعد وفاة الشاب مهند كازوز، في حين يتحدث البعض عن وجود حالات أخرى تعاني من عاهات مستديمة، نتيجة الضرب المبرح الذي يتعرضون له.

وبعدما أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بفتح تحقيق في الأمر، استمع البرنامج لتوضيحات من فخري عقيلة والد الفقيد محمد فخري، كما أجرى نقاشات مع المحامي والحقوقي عصام التاجوري والناسط الحقوقي حسن كدنوا، لاستجلاء جوانب الموضوع.

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