شاهد في «وسط الخبر»: هل سيتأجل الملف الليبي بين مصر وتركيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على موقف مصر وتركيا تجاه الملف الليبي، في ضوء التقارب الواضح بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تبعه بصمت تركي وتجاهل للشأن الليبي.

وأشار البرنامج إلى الدور المصري في الملف الليبي خاصة بعد العام 2014، بدافع التخوف من سيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم في البلد المجاور، لكن تغيرات ملحوظة طرأت على العلاقات بين دول المنطقة، وتضمنت تحسنًا للعلاقات بين مصر وتركيا التي أظهرت دعمًا واضحًا للتيار الإسلامي، وهو التقارب الذي أدى إلى خفوت واضح في مستوى اهتمام البلدين بالشأن الليبي، ما يطرح عديد التساؤلات حول ما إذا كان البلدان قررا تأجيل الملف في ظل أزماتهما الاقتصادية والأمنية.

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وتشير التقارير إلى أن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين تركيا ومصر، تبعث الأمل في أن يحل التعاون بدلاً من التنافس بين هاتين القوتين الإقليميتين في ليبيا، حيث يمكن أن تكونا قوة للاستقرار في أفريقيا.

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأسمرية أحمد الأشهب، والكاتب السياسي الدكتور مصطفى حامد أوغلو، والكاتب الصحفي علاء فاروق.

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