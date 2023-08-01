إحالة شخصين إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إحالة شخصين إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات في طرابلس، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما عقب القبض عليهما لحيازتهما مواد مخدرة وأقراص هلوسة.

وألقى فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طرابلس القبض على شخصين، أحدهما وافد بحوزته قطعتين من مخدر الحشيش و14 علبة من أقراص الهلوسة، أقر خلال الاستدلال معه بالشراء من شخص ليبي يقيم بمنطقة عين زارة.

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وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» القبض على الشخص الليبي متلبساً وبحوزته 38 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي قدره 1353 دينارا.

المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين. (وزارة الداخلية)