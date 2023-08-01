اكتشاف شروخ في الطبقة الداخلية لأحد أنابيب النهر الصناعي قرب خط أجدابيا المتضرر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ إدارة مشروع النهر الصناعي، بدء أعمال الصيانة لأحد الأنابيب عند المحطة 42 قرب الأنبوب المتضرر في أجدابيا، جرى اكتشافه خلال عملية فحص للأنابيب المجاورة للخط المتضرر الذي تجري صيانته منذ أكثر من أسبوع.

فحص أنابيب خط أجدابيا المتضرر

وأوضح الجهاز أن فريق الكشف والفحص والتدقيق التابع للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والجودة قام بالتعاون مع إدارة المشروعات بالكشف على جميع الأنابيب الواقعة في نطاق 500 متر في الاتجاهين من الأنبوب المتضرر في أجدابيا للتأكد من سلامتها.

وقال الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أمس الإثنين، إنه خلال عملية الفحص «تبين وجود شروخ في الطبقة الخرسانية الداخلية لأحد الأنابيب عند المحطة 42، وعليه تقرر إجراء أعمال الصيانة لها باتباع طريقة الشد اللاحق».

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وأضاف الجهاز أن شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء قامت بإجراء أعمال تعرية الأنبوب، وباشر فريق الكشف التابع لمركز الحماية من التآكل إجراء عمليات الفحص وتحديد أسباب التآكل، منوهًا بأن عمر الأنبوب تجاوز الثلاثين عامًا.

البدء في أعمال الشد اللاحق بالأنبوب الواقع بالمحطة 42 بأجدابيا

وبشأن أعمال الصيانة الجارية للأنبوب المتضرر في أجدابيا، أكد جهاز النهر الصناعي البدء في أعمال الشد اللاحق بالأنبوب الواقع بالمحطة 42، بعد الإنتهاء من استبدال وتركيب الأجزاء الجديدة بدلًا من الأنبوب المتضرر.

ويتوقع أن تستكمل أعمال الصيانة الجارية في الخط المتضرر بالمحطة رقم 42 في أجدابيا في 15 أغسطس الجاري، بحسب ما أعلنه جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الأحد الماضي.

أعمال فحص الأنابيب القريبة من الأنبوب المتضرر بالمحطة 42 في أجدابيا. (جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي)

أعمال فحص الأنابيب القريبة من الأنبوب المتضرر بالمحطة 42 في أجدابيا. (جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي)

أعمال فحص الأنابيب القريبة من الأنبوب المتضرر بالمحطة 42 في أجدابيا. (جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي)