توقيع اتفاقية إنشاء مقر للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

وقع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، مع نائبة رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ناتيا لولادزي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية متعلقة بإنشاء مقر قانوني للاتحاد في مدينة بنغازي.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية علي القطراني، ووزير الدولة للشؤون التشريعية، محمد بوزقية، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد الدولي، رامي الناظر، ورئيس بعثة ليبيا لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تامر رمضان.

توطين عمل المنظمات الدولية

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» إن التوقيع على اتفاقية إنشاء المقر القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بنغازي تهدف إلى «توطين عمل المنظمات الدولية داخل الأراضي الليبية بالتنسيق مع الحكومة» المكلفة من مجلس النواب.

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وثمن حماد خلال مراسم توقيع اتفاقية إنشاء المقر، دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، في الأعمال المرتبطة بالعمل الإنساني والإغاثي، مؤكدًا دعم الحكومة للجمعية العامة للهلال الأحمر، المتمثلة في صيانة مقرات الجمعية.

من جهتها، ثمنت نائبة رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ناتيا لولادزي، دور الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مشيرة إلى زيارتها المبنى التاريخي لجمعية الهلال الأحمر الليبي في مراحله الأخيرة بعد إعادة صيانته وتأهيله من قبل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بدعم الحكومة في بنغازي.

حماد ونائبة رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ناتيا لولادزي عقب توقيع الاتفاقية، الثلاثاء، 1 أغسطس 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)