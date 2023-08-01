مؤسسة النفط: بدء الإنتاج من بئر استكشافية في حوض مرزق بمعدل 560 برميل نفط يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، نجاح عمليات الحفر في بئر استكشافية تابعة لشركة سرت، لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في حوض مرزق، وبلوغ معدل التدفق 560 برميل نفط يوميا.

وقالت، في بيان، إنه جرى تحقيق «نتائج مشجعة» بعد الانتهاء من عمليات حفر البئر الاستكشافية «J3-NC101» على عمق 7833 قدما، بينما بلغ معدل التدفق المحقق 560 برميل نفط يوميا من طبقة الميمونيات من خلال خانق حجم «24/64».

وتوقع البيان ارتفاع معدل الإنتاج عند استبدال مضخة أخرى ذات معدل تدفق كبير بالمضخة ذات المعدل القليل.

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إلى ذلك، تمكنت شركة سرت من إنهاء أعمال حفر البئر التطويرية «C347-6» في حقل زلطن، الذي حقق تدفقا طبيعيا بمعدل 1100 برميل نفط يوميا من طبقة زلطن المسامية على عمق 5794 قدما من خلال خانق حجم «32/64»، وفق البيان.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير إلى العاملين بشركة سرت على جهودهم في سبيل رفع معدلات الإنتاج.

وفي يناير الماضي، نجحت الإدارة العامة للعمليات بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في إعادة بئر نفطية إلى الإنتاج بمعدل 1700 برميل من الخام يوميا، كما ربطت سبعة آبار على الإنتاج، بينها بئر غاز لإنتاج 3500 برميل من النفط الخام يوميا و4.4 مليون متر مكعب من الغاز.