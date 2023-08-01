اجتماع حكومي يبحث إستراتيجية مكافحة المخدرات والإدمان

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الآليات والإستراتيجيات الوطنية، للحد من ظاهرة المخدرات والإدمان على المؤثرات العقلية.

واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه مدير المجلس محمود الفطيسي، أمس الإثنين، المراحل المنجزة لعمل اللجنة التسييرية بالفرق الفرعية لمشروع الإستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات جائحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا، وسط تحذيرات من «تدفق هائل جدا ومرعب للمخدرات إلى ليبيا».

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وأكد الفطيسي أهمية تذليل الصعاب، لإنجاز المسح الميداني، والبحث في إمكانية تنظيم فرق نقاش شبابية، والتحضير لعقد ورشة عمل على مستوى رئاسة الحكومة، لمناقشة المخرجات والتوصيات.

ضبط كميات هائلة من المخدرات العام الماضي

في الأسبوع الماضي، أكد مسؤول في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط كميات هائلة من المخدرات العام الماضي، محذرا من «تدفق هائل جدا ومرعب للمخدرات إلى ليبيا».

وكشف الناطق باسم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، محمد الفيتوري، في تصريحات إلى جريدة «الوسط»، اتجاهات عصابات المخدرات الدولية والمحلية في ليبيا. وأفاد بمعلومات بشأن «توجه عصابات المخدرات وتنظيماتها الإجرامية الدولية والمحلية إلى زراعة وتصنيع في ليبيا»، مشيرا إلى «عصابات بدأت تصنيع الحشيش في شرق البلاد». وقال الفيتوري: «جزء منها يجري تخزينه في ليبيا، والثاني لأسواق الاستهلاك، والثالث للتهريب إلى أوروبا ودول الجوار».

وشكى الفيتوري ضعف إمكانات الدولة لمكافحة الاتجار، سواء في السلاح أو المخدرات، وبناء القدرات والبرامج التدريبية، مشيرا إلى أن «تدفق المخدرات الهائل أكبر من طاقة الجهات المعنية بمكافحة تهريب والاتجار في المخدرات مجتمعة». ونبه بأن «المعركة مع المخدرات أمنية»، منوها إلى أن حماية البلاد من المخدرات تبدأ بتضافر كل الجهود في ليبيا، وتجفيف منابع الجريمة، وضرب أوكار تجارة وترويج المخدرات.