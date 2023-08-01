التومي يبحث مع السفير الإيطالي المشروعات الحكومية المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدرالدين التومي، مع سفير إيطاليا، جيانلوكا ألبريني، مشروعات المؤسسات الحكومية الإيطالية المشتركة مع الوزارة، ومن بينها مشروعا «بلديتي» و«سيام باري».

جاء ذلك خلال لقائهما بديوان الوزارة في طرابلس، والذي تطرق إلى سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مجال الإدارة المحلية، فضلا عن المشروعات المشتركة بين البلدين، والتحديات التي تواجهها، وسبل تقديم الدعم المطلوب، وطرح الاستفسارات، لضمان استمرارية ونجاح هذه المشروعات، وفق بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي.

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التومي يشيد بفتح إيطاليا مجالها الجوي أمام الطيران الليبي

أكد التومي عمق العلاقات الليبية - الإيطالية المشتركة، منوها إلى «تطورها على جميع المستويات في عهد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، ومشيدا بفتح إيطاليا مجالها الجوي أمام الطيران الليبي، بعد حظر استمرار عقدا من الزمن.

وتوقع الوزير أن يفتح اللقاء «آفاقا جديدة» للتعاون وتبادل المصالح بين البلدين، واعتبره «فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات، وتحقيق مصالح مشتركة»، حسب البيان.

بدوره، أكد السفير الإيطالي رغبة بلاده في تطوير ودفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين إلى الأمام. وقال: «الإدارة المحلية من الموضوعات المهمة التي يجب العمل عليها وتطويرها، وتبادل الخبرات بشأنها».

لقاء التومي في طرابلس مع السفير الإيطالي، 31 يوليو 2023. (وزارة الحكم المحلي)

لقاء التومي في طرابلس مع السفير الإيطالي، 31 يوليو 2023. (وزارة الحكم المحلي)