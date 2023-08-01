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مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 10:35 صباحا
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
شعار وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعليمات إلى المدارس بخصوص العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

جاء ذلك في كتاب لوكيلة الوزارة للشؤون التربوية، مسعودة الأسود، إلى مراقبي التعليم، منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

مراعاة الظروف المناخية وحالة أولياء الأمور
تضمنت التعليمات «مراعاة الظروف المناخية من حيث توقيت الطابور الصباحي والمسائي، ومدته لا تزيد على 30 دقيقة، وزمن الحصة الدراسية لا يتجاوز 45 دقيقة»، و«مراعاة حالة أولياء الأمور الاقتصادية، وعدم المبالغة في مطالبتهم بتوفير الكماليات من المستلزمات الدراسية».

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كما دعت إلى «عدم المغالاة في الزي المدرسي، والتقيد بزي معين يتسم بالبساطة والأناقة»، و«عدم تجميع مبالغ مالية من الطلاب إلا بواقع دينار واحد اشتراكات العملية التربوية والتعليمية».

مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
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