«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل، بينما تكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وشمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.