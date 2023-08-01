«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل، بينما تكون الرؤية جيدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وشمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شمالية غربية بشكل عام، وغربية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل شحات، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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