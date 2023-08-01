محادثات بين حكومة الوحدة وفرنسا للتعاون في مجال الطب العكسري

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مدير عام جهاز الطب العسكري بوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إبراهيم الرايس، مع ملحق الدفاع الفرنسي لدى ليبيا، سبل تعزيز التعاون بما يضمن استفادة الجهاز من الخبرات الفرنسية في مجالات الطب العسكري.

وأكد مدير عام الجهاز أهمية توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي لاستثمار خبراته، وتوطين العلاج في الداخل لجرحى القطاع العسكري في مختلف مناطق البلاد، بحسب بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

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وفد فرنسي يزور ليبيا مطلع سبتمبر المقبل للتعاون في مجال الطب العكسري

واستعرض اللقاء الاستعدادات لزيارة وفد فرنسي مطلع سبتمبر المقبل للجهاز ومراكزه الطبية، بهدف متابعة المستشفيات والمراكز المستهدفة عبر جولة ميدانية في المرافق الصحية.

رئيس جهاز الطب العسكري بحكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع ملحق الدفاع الفرنسي لدى ليبيا، الإثنين 31 يوليو 2023 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية)

رئيس جهاز الطب العسكري بحكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع ملحق الدفاع الفرنسي لدى ليبيا، الإثنين 31 يوليو 2023 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية)