مصرف الجمهورية ينظم ورشة عمل حول ضوابط فتح الحسابات الجارية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

نظم مصرف الجمهورية، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول «الضوابط والاجراءات المعتمدة بالمصرف لفتح الحسابات الجارية للزبائن».

وأوضح المصرف، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الورشة تأتي في إطار النشاطات التوعوية والتدريبية لتأهيل الكوادر الوظيفية بالمصرف وتوعية الموظفين وزيادة خبرتهم.

وأضاف أن ورشة العمل تستمر لمدة يومين، ويشارك فيها عدد من مديري الفروع المنطقة الشرقية والموظفون المتخصصون بفتح الحسابات الجارية، وتهدف إلى تحديث وتصحيح أوضاع الحسابات القديمة.

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وقال مدير مكتب التفتيش بالمصرف «عبدالفتاح أرحومة» إن ورشة العمل تأتي في إطار رفع كفاءة المديرين والموظفين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في تنفيذ الضوابط والإجراءات المعتمدة بالمصرف لفتح الحسابات الجارية للزبائن.

وجرى تدريب أكثر من 300 موظف من مختلف مناطق وفروع المصرف، ويجري العمل على التنسيق لإقامة ورشة عمل في جنوب البلاد بمدينة سبها.

جانب من الورشة التدريبية، الإثنين 31 يوليو 2023 (مصرف الجمهورية)

جانب من الورشة التدريبية، الإثنين 31 يوليو 2023 (مصرف الجمهورية)