واشنطن: مساعدات مرتقبة إلى ليبيا لزيادة توليد الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في ليبيا جون كارديناس، أن هناك مساعدات إلى ليبيا من أجل زيادة توليد الطاقة الكهربائية وإدماج الطاقة المتجددة، وتخفيض الاستهلاك لضمان استمرار تدفق الطاقة في البلاد لسنوات.

وجددت السفارة الأميركية لدى ليبيا والوكالة تأكيدهما مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الشعب الليبي والشركاء الدوليين من أجل تعزيز الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

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وقال «كارديناس»، في مقطع فيديو منشور عبر صفحة السفارة على «فيسبوك»، إن الوكالة تعمل مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص لتعزيز الاستقرار ودعم الشعب الليبي، مشيرا إلى تعاونها مع المجالس البلدية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت «كارديناس» إلى المشروعات التي تدعمها الوكالة، مثل إصلاح الطرق وتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، فضلاً عن بناء الملاعب وترميم الأسواق وإقامة مراكز عمليات طوارئ صحية.

وتطرق مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في ليبيا إلى المشروعات في الجنوب، قائلاً إن الوكالة ساعدت مع شركائها في مرزق في توفير طاولات ومعدات للمدارس لضمان الارتقاء بتعليم التلاميذ هناك، كما وفرت مليون دولار من المساعدات لترميم مطار سبها لضمان ربط الجنوب بباقي المناطق.