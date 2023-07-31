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المنفي والمشري يبحثان الأوضاع السياسية وكيفية البناء على نتائج لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 06:00 مساء
المنفي والمشري يبحثان الأوضاع السياسية وكيفية البناء على نتائج لجنة «6+6»
لقاء المنفي والمشري في طرابلس، الإثنين 31 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه اليوم الإثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مستجدات الأوضاع السياسية، وإمكانية البناء على نتائج اللجنة المشتركة «6+6»، لإعداد قوانين الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي والمشري «تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ونتائج اللجنة المشتركة 6+6، وكيفية البناء عليها، للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قريباً ذات مصداقية، وتتطلب بيئة من الاستقرار، وتعزيز المصالحة والتوافق بين الليبيين».

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وقد أحالت اللجنة المشتركة «6+6» المكلف من مجلسي النواب والدولة بإعداد قوانين الانتخابات مشروعين لقانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان إلى مجلس النواب في ختام اجتماعات دامت قرابة أسبوعين في المغرب أواخر يونيو الماضي.

جدل حول مخرجات لجنة «6+6»
أثارت مخرجات لجنة «6+6» جدلا واسعا بين الأطراف السياسية في ليبيا، على الرغم من إعلان مجلسي النواب والدولة أن تلك المخرجات ملزمة للمجلسين بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب قبل أشهر.

ومع ذلك، أقر مجلس النواب قبل أيام خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، تتضمن تشكيل حكومة للإشراف على الانتخابات، بينما لم يقر القوانين الانتخابات التي أحالتها إليه لجنة «6+6»، والتي تحفظت عليها أطراف عدة، كان في مقدمتها المشري. وطالبت تلك الأطراف بضرورة معالجة الثغرات القائمة في مشروعي القانونين الانتخابيين.

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