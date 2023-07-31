إطلاق 17 مهاجرا هنديا احتجزوا في سجن بطرابلس منذ 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت السلطات الليبية 17 مهاجرا هنديا من سجن في طرابلس، بعدما تقطعت بهم السبل في ليبيا منذ ستة أشهر عقب تعرضهم للاحتيال من قِبل شبكة هجرة سرية.

وقد تعرض هؤلاء الهنود للاحتيال من قِبل وكلاء سفر في البنجاب ودلهي بحجة إرسالهم للعمل في إيطاليا، وفق ما أعلن النائب البرلماني الهندي فيكرامجيت سينغ ساهني، الذي تابع قضيتهم لحين إطلاقهم.

وأوضح أن جميعهم غادروا الهند في فبراير عبر دبي ثم مصر، وبعد أيام قليلة نزلوا في ليبيا. وقال البرلماني، في بيان له، إنهم احتجزوا في مدينة زوارة، حيث حُرموا المرافق الأساسية مثل الطعام والماء، وتعرضوا للتعنيف الجسدي.

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تحضير وثائق سفر للمهاجرين الهنود

وقصد حل القضية، اتصل ساهني بالسفارة الهندية في تونس، وشرع في الإجراءات القانونية، لإنقاذهم، حيث أطلقتهم السلطات الليبية من السجن، وأبقتهم في طرابلس، حتى يجرى تحضير وثائق سفرهم.

ومطلع يونيو الماضي، أعلن السفير الهندي في تونس، نغولخام جاثوم غانعتي، إطلاق 9 مواطنين هنود احتجزوا في ليبيا عدة أشهر بالقرب من العاصمة طرابلس.