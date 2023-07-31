المنقوش والتومي يناقشان وضع آليات مشتركة للتعامل مع المنظمات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، اجتماعا مع وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، وذلك لمناقشة وضع آلية مشتركة للتعامل مع المنظمات الدولية من قِبل الوزارتين.

وناقشت المنقوش والتومي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية في طرابلس، بعض الملفات المرتبطة بالتعاون الدولي لوزارة الحكم المحلي، وتطوير مسارات التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات عمل الوزارة، وسُبل رفع مستوى التنسيق بين الوزارتين، وفق ما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع المنقوش والتومي تطرق «إلى أهمية تحديد آليات للتعامل المهني مع المنظمات الدولية وبرامجها المنفذة في ليبيا وفقاً لأعلى معايير الشفافية والمهنية، ووفقاً لما يحدده الجانب الليبي من احتياجات».

متابعة عمل المنظمات الدولية

أوضحت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المنقوش والتومي أكدا «أهمية تحديد آليات مشتركة بين الوزارتين، لتنظيم التعاون مع المنظمات الدولية، وتقييم برامجها المنفذة في ليبيا وفقاً لأعلى معايير الشفافية والمهنية، ووفقاً لما يحدده الجانب الليبي من احتياجات». كما شددا على أهمية أن تكون هناك متابعة فنية من المؤسسات الليبية ذات العلاقة لكل مراحل تنفيذ البرامج المقدمة من المؤسسات الدولية في شتى المجالات.

كما أكد التومي من جهته عزم وزارة الحكم المحلي مواصلة تأهيل كوادرها العاملة بكل مستويات الإدارة المحلية في ليبيا، وأن تكون الاستفادة من البرامج الدولية المقدمة من شركاء ليبيا في التنمية والمنظمات الدولية وفقاً للمتطلبات التي تحددها السلطات الليبية المختصة في جانب رفع الكفاءة الفنية وبناء القدرات، في ظل مرحلة التحول الديمقراطي التي تعيشها البلاد.