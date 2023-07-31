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«الصحة» تطلب تقارير عن الحملات في المدارس بموعد أقصاه مطلع سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 12:51 مساء
«الصحة» تطلب تقارير عن الحملات في المدارس بموعد أقصاه مطلع سبتمبر
شعار وزارة الصحة، (أرشيفية: الإنترنت)
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طالبت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بموافاتها بتقارير عن نتائج حملات الصحة المدرسية في موعد أقصاه الأول من سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في كتاب لمدير إدارة الخدمات الصحية بالمناطق موسى سويسي إلى مديري إدارات الخدمات الصحية، منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وشدّد سويسي على ضرورة الالتزام بتوثيق نتائج الكشف الطبي للطلاب بالبطاقات الصحية، والتنسيق مع مراقبات التعليم بالمناطق.

يأتي ذلك ضمن استعدادات وزارة الصحة لانطلاق العام الدراسي الجديد، في الثالث من سبتمبر القادم، استنادًا إلى قرار وزير التربية والتعليم رقم (1046) لسنة 2023، بشأن تحديد مواعيد الدراسة لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023 - 2024.

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