«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى خليج بومبا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى خليج بومبا، الذي يقع على بعد 61 كيلومترا جنوب المدينة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح شمالية غربية بشكل عام، تتحول إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة آخر الليل والصباح الباكر، لاحتمال ظهور ضباب خفيف على ساحلي زوارة وطرابلس.