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التومي يبحث مشروعات التنمية في 11 بلدية بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 10:23 صباحا
التومي يبحث مشروعات التنمية في 11 بلدية بالمنطقة الشرقية
التومي خلال لقائه عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية، 30 يوليو 2023، (وزارة الحكم المحلي)
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بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية في 11 بلدية بالمنطقة الشرقية، هي «ساحل الجبل وتوكرة وعمر المختار وسوسة ومدور الزيتون وشحات وجالو والزويتينة وسلطان والبيضاء وجردس العبيد».

جاء ذلك خلال لقائه عمداء تلك البلديات أمس الأحد، حيث أشاد التومي بجهود البلديات من أجل تحسين جودة الخدمات المحلية وتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم وتنفيذ المشاريع الإنتاجية والتنموية التي تسهم في تنمية مجتمعهم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأضاف التومي أن «مشاريع التنمية لم تعد محصورة على المستوى المركزي وأصبحت موزعة على وحدات الإدارة المحلية، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُنفّذ بحسب رؤية وخطط وحدات الإدارة المحلية الذين هم أدرى الناس باحتياجات المواطنين بمناطقهم».

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المعوقات والصعوبات التي تعترض سير عمل البلديات، ومناقشة سبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

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