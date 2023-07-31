حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 31 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي مع رطوبة عالية نسبياً، ولا تغير في حالة الطقس على باقي مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و46 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية مع ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفى الصباح الباكر على المناطق من زوارة إلى طرابلس والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفى الصباح الباكر على الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و34 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و46 درجة مئوية.