مدير الوكالة الأميركية للتنمية بليبيا: ندعم مشروعات في قطاعات الطرق والطاقة والصحة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في ليبيا جون كارديناس إن الوكالة تعمل مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص لتعزيز الاستقرار ودعم الشعب الليبي، مشيراً إلى تعاونها مع المجالس البلدية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى المشروعات التي تدعمها الوكالة مثل إصلاح الطرق وتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، فضلاً عن بناء الملاعب وترميم الأسواق وإقامة مراكز عمليات طوارئ صحية، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة السفارة الأميركية لدى ليبيا بموقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

دعم خاص للجنوب

وفي مجال الطاقة، تحدث كارديناس عن المساعدات من أجل زيادة توليد الطاقة الكهربائية وإدماج الطاقة المتجددة، وتخفيض الاستهلاك لضمان استمرار تدفق الطاقة في البلاد لسنوات.

وتطرق إلى المشروعات في الجنوب قائلاً إن الوكالة ساعدت مع شركائها في مرزق في توفير طاولات ومعدات للمدارس لضمان الارتقاء بتعليم التلاميذ هناك، كما وفرت مليون دولار من المساعدات لترميم مطار سبها لضمان ربط الجنوب بباقي المناطق.