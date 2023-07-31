ضبط متهمين بسرقة العمالة الوافدة في منطقة القوارشة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط شخصين يمتهنان سلب العمالة الوافدة بمنطقة القوارشة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأوضحت المديرية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي تلقوا معلومات عن مركبة آلية، وعلى متنها شخصان يقومان بسلب العمالة الوافدة.

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وأضاف البيان أن الأجهزة رصدت الشخصين في منطقة القوارشة خلال محاولة سلب هاتف محمول من شخص تشادي الجنسية، وجرى ضبطهما، حيث اعترفا بما نُسب إليهما، بالإضافة إلى الاعتراف بعدة عمليات سطو قاموا بها ضد العمالة الوافدة.