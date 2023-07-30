شاهد في «هنا ليبيا»: أسعار الأدوية.. تلاعب الصيدليات أم احتكار الشركات الموردة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، الضوء على اختلاف أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى في كل مدن البلاد، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على المواطن في الدرجة الأولى، فما بين تلاعب أصحاب الصيدليات واحتكار الشركات الموردة تضيع الأسباب الحقيقية وراء الأزمة.

من الأدوية إلى الكهرباء، لا يزال المواطنون يعانون من مشكلة انقطاع التيار، وهي الأزمة التي أرجعتها الشركة العامة للكهرباء إلى إجراء إصلاحات نتيجة عطوب تطال الشبكة، نافية اللجوء لطرح الأحمال، مع وجود فائض يصل إلى 700 ميجاوات، لكن عدة مدن ليبية لا تزال تشتكي من الانقطاع المتكرر.

حلقة اليوم ألقت الضوء أيضًا على عديد القضايا في المدن الليبية، ومن بينها تفاضيل مؤتمر عن الأمن من أجل تنمية مستدامة في مدينة بنغازي، واستعراض أنواع الأسماك المتداولة لدي السكان.

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