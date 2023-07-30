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الحويج يعتمد 16 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بمناطق مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 07:53 مساء
الحويج يعتمد 16 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بمناطق مختلفة
مراسم التوقيع على المشاريع الاستثمارية، الأحد 30 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحد الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الأحد، 16 مشروعًا استثماريًا للقطاع الخاص بمناطق مختلفة، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جرت مراسم التوقيع على اعتماد المشاريع بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لوزارة الاقتصاد بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة ومديري الإدارات والمكاتب المختصة.

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ووجّه الحويج مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الدعم للمستثمر المحلي والأجنبي بما يُسهم في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لتشجيع قطاع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.

مجالات المشاريع الاستثمارية
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن المشاريع الاستثمارية المعتمدة تختص لصالح عدد من الشركات المحلية بمجالات صناعة وتعبئة المواد الغذائية، وصناعة مواد البناء، والاستثمارات السياحية، وصناعة الرخام، وصناعة الكرتون والورق، وصناعة زجاج السيارات.

ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة بأن هذه المشاريع الاستثمارية من المزمع تنفيذها تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

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