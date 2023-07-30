أبوجناح: حكومة الوحدة عملت بما أتيح لها من موارد لدعم مناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

دافع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، عن عمل الحكومة ودعمها مختلف مناطق جنوب ليبيا، مؤكدًا أنها «عملت لمعالجة الإشكاليات وحل المختنقات وتقديم الدعم اللازم لكل مناطق الجنوب».

جاء دفاع أبوجناح عن الحكومة خلال كلمته في ملتقى حكماء ونخب فزان، الذي أقيم اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، برعايته تحت شعار «الدعم والاستقرار والتنمية»، بمشاركة واسعة من قبل النخب الفزانية من أعيان ومشايخ وخبراء وممثلي بلديات الجنوب ووزراء العمل، والنفط والغاز، والاقتصاد، وبحضور دبلوماسي رفيع، ومشاركة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

أبوجناح: فزان لم يكن لها نصيب من ثرواتها عبر التاريخ

وقال أبوجناح في كلمته، التي نشرها مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن «فزان كانت ولا تزال وستبقى فزان ممثلة للقيم والمبادئ الإنسانية الرائعة التي تجسدت في الوطن والتي تعبر عن التاريخ والحضارة والثقافة والعلم والمعرفة والنخوة والصدق والعمل فهي رقعة جغرافية وحيوية لليبيا تزخر بالثروات وتزدهر بالكفاءات وتسمو بالأصالة والتجذر في أعماق التاريخ».

- أبوجناح يبحث مع ممثلي شركة هندية استئناف مشروعاتها في الجنوب

- أبوجناح يناقش مع وفد من وادي الشاطئ مشاريع خطة «عودة الحياة» في المنطقة

- أبوجناح: تنفيذ 3 محطات كهرباء بالجنوب ضمن خطة «عودة الحياة»

وأكد أبوجناح أن «فزان التي تزخر بالثروات المعدنية الهائلة من المياه والنفط والحديد والذهب والمنجنيز والفوسفات وغيرها من الثروات المهملة لم يكن لها نصيب عبر التاريخ من هذه الثروات»، لافتًا إلى أنه «حتى وإن وجد، فهو لم يمثل إلا الشيء القليل مما تحتاجه فزان ويحق لها أن تكسب الكثير منه في صورة موارد متنامية تعزز البقاء وتدفع إلى تنمية الجنوب التنمية الشاملة بدءًا من التنمية البشرية إلى التنمية الاجتماعية والمكانية والتنمية الاقتصادية والبنى التحتية من مرافق ومؤسسات».

وأضاف أبوجناح «أن فزان لم تكن محط الأنظار ولم تصلها المشروعات التنموية التي كانت تجدول على بنود مشروعات الحكومات المتعاقبة بل لم تكن مركز اهتمام حتى لمشروع تنموي حضاري واحد أو طريق سريع متكامل المرافق يربط بينها وبين أي من مناطق ليبيا، وبالرغم من كل ما ذكر فقد عملنا وبكل ما أوتينا من صلاحيات وكل ما توفر من موارد على أن يكون لفزان نصيبها من ثروات البلاد ومواردها ضمن خطط ومشروعات تنموية مختلفة».

أبوجناح يستعرض المشروعات التنموية لحكومة الوحدة الوطنية في فزان

وأوضح أبوجناح أن من أبرز هذه المشروعات التنموية التي عملت عليها حكومة الوحدة الوطنية مشروع «مصفاة الجنوب الذي حرص رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة على إنشائها وتنفيذ هذا المشروع»، مشيرًا إلى أنهم يعولون كثيرًا على أن يكون هذا المشروع «لبنة لإحداث تنمية نوعية علاوة على بعض مشروعات الإسكان والمرافق والمشروعات الإدارية والمطارات والطرق والجسور».

وذكر أبوجناح أن حكومة الوحدة الوطنية «عملت على إصلاح وترميم ما يمكن إصلاحه من الطرق خاصة تلك التي تحصد أرواح البشر وصيانة المرافق والمؤسسات والمطارات وفتح خطوط الطيران وتوفير السيولة والبنزين وغاز الطهي ومحاربة التهريب المنظم»، لافتًا إلى «أنه وفي ظل الانقسام السياسي واجهت الحكومة جملة من العراقيل التي عطلت إنجاز عدد من المشروعات وعرقلت الكثير من الأعمال واستنزفت الوقت الكثير».

واستدرك قائلًا: «لكن مع كل طموحاتنا وآمالنا في أن تبقى ليبيا واحدة موحدة ندعو كل إخوتنا في الغرب والشرق والجنوب إلى التكاتف من أجل أن تبقى ليبيا بما تمتلكه من إمكانات بشرية ومادية في قائمة الدول المتجهة نحو التقدم في شتى المجالات وذلك للدفع نحو بناء الدولة البناء الأمثل الذي يمكِّنها من إدارة هذه الإمكانات وفق أطر قانونية وسياسية موحدة هدفها البناء والتقدم ودعم الاستقرار والتنمية»، منوهًا بأنه «رغم كل الظروف والمحن والمؤثرات سوف تنهض ليبيا بقوة من أجل البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومزيد من الدعم للمواطن الذي يشكل أساس الدولة وتقدمها».