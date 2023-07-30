أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأحد 30 يوليو 2023)

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأحد، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس السبت.
فقد سجل سعر صرف الدولار اليوم 5.15 دينار، وفق صفحات معنية بسوق الصرف ومتداولين على موقع «فيسبوك».
متوسط سعر اليورو مقابل الدينار الليبي
تراجع متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.62 دينار مقابل 5.66 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار، وهو السعر المسجل أمس السبت. بينما احتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار المسجل أمس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي استقرت عند 0.24 دينار.
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