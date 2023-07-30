أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأحد 30 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأحد، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس السبت.

فقد سجل سعر صرف الدولار اليوم 5.15 دينار، وفق صفحات معنية بسوق الصرف ومتداولين على موقع «فيسبوك».