المنقوش تبحث مع السفير التركي إصدار تأشيرات طويلة المدى لرجال الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، ظهر اليوم الأحد، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز سبل تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين، وإصدار تأشيرات طويلة المدى لرجال الأعمال في كلا البلدين، حسب بيان صادر عن «الخارجية».

وخلال لقاء المنقوش والسفير التركي في ديوان الوزارة، جرى بحث تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج التدريب بين المعهدين الدبلوماسيين الليبي والتركي. من جهته، جدد السفير التركي دعم بلاده جهود حكومة الوحدة الوطنية، وجهود وزيرة الخارجية من أجل الحفاظ على الاستقرار في ليبيا.

ليبيا تشارك في معرض «ميتال إكسبو» بإسطنبول

يأتي ذلك بينما تستعد ليبيا للمشاركة في النسخة الخامسة من معرض «ميتال إكسبو» للصناعات المعدنية في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة بين 27 و30 سبتمبر المقبل.

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وحسب وزارة التجارة والصناعة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التقى الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية لدى تركيا عمر درهوب المدير العام لشركة «سكاي»، منفذة المعرض، مراد إيسر في مقر القنصلية الليبية بمدينة إسطنبول التركية، الجمعة، واستعرضا الترتيبات الجارية للمعرض. يُقام «ميتال إكسبو» على أرض المعارض في مدينة إسطنبول بمشاركة عدد من الشركات الليبية، إلى جانب 200 شركة من تركيا والصين والهند وروسيا وبولندا وإيران.

