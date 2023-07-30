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تعليمات وزارية عاجلة بشأن العاملين في ظل حرارة الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 12:01 مساء
تعليمات وزارية عاجلة بشأن العاملين في ظل حرارة الصيف
وزير العمل بحكومة الوحدة علي العابد، (أرشيفية: بوابة الوسط)
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حثت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، جهات العمل جميعها على التقيد بتعليماتها، لتوفير بيئة ومناخ عمل صحي في ظل حرارة الصيف، وحرصا على سلامة العمال.

ودعت الوزارة، في بيان، إلى «توفير مياه شرب باردة». وقالت: «شرب ما بين 500 و700 مللتر صباحا قبل بدء العمل يقلل احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري».

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فاكهة وخضروات وغذاء متوازن
وحثت الوزارة «العاملين في أى مجال يتطلب جهدا بدنيا زائدا على شرب المياه بكثرة، وتقليل شرب الشاي والقهوة، لأنهما يتسببان في فقد الأملاح المهمة بالجسم، مما يؤدي إلى الجفاف والدوخة»، وكذلك «الحرص على تناول الفاكهة والخضراوات، للحصول على غذاء متوازن».

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، درجات الحرارة مرتفعة على شمال غرب وجنوب ليبيا،

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