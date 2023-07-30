بدء التعليم الاستدراكي لتلاميذ الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في الجفرة تنفيذ خطة عمل وزارة التربية والتعليم بشأن البدء في مشروع التعليم الاستدراكي لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول إلى السادس، بالتعاون مع مكتب التفتيش التربوي.

وأوضحت المراقبة أن الهدف من هذا البرنامج تقوية التلاميذ في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، وسيكون برنامجا تعليميا ترفيهيا يُنمي من لديه فاقد في تحصيل أساسيات مهارات القراءة والكتابة في المواد المذكورة، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

تعزيز مهارات التلاميذ في المواد الأساسية

قالت المراقبة إن المشروع سيعمل على تعزيز مهارات التلاميذ في المواد الأساسية، وسد الفجوات التعليمية (الفاقد) من المناهج والمهارات لدى التلاميذ، وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

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ودعت مراقبة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على الالتحاق بالمراكز التعليمية القريبة منهم، للاستفادة من هذه الدورة المجانية، محددة المدارس العشر التي ستقام فيها هذه الدورة، موزعة على هون وسوكنة وودان والفقهاء وزلة.