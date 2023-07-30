نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 30 يوليو 2023)...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية، وتكون قليلة السحب هذه الليلة.
• الرياح شمالية شرقية إلي شرقية، وتتحول غدا إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و29 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق بسبب سرعة الرياح.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري، بينما تكون شمالية شرقية اليوم على ساحل رأس لانوف، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، بينما سيكون خفيف الموج على باقي الساحل.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
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