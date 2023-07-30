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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 30 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 09:47 صباحا
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 30 يوليو 2023)
نشرة الصيد البحري.
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية، وتكون قليلة السحب هذه الليلة.
• الرياح شمالية شرقية إلي شرقية، وتتحول غدا إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و29 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق بسبب سرعة الرياح.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري، بينما تكون شمالية شرقية اليوم على ساحل رأس لانوف، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، بينما سيكون خفيف الموج على باقي الساحل.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 30 يوليو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 30 يوليو 2023)
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